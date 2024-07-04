Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alpagut köyünde 52 yaşındaki Nevin Tekin, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için ahıra girdi. İnek sağma makinesini ineğe bağlayan kadına, inek tekme attı. İneğin darbesiyle yere düşen kadını oğlu Berat Tekin gördü. Durumu komşularına bildiren aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu esnada köyde bulunan vatandaşlar otomobille ağır yaralı Nevin Tekin'i ambulansın geleceği istikamete götürdü. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.