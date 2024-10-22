Denizli'de akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde aile dramı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.P., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Süleyman Pekdemir (60) ve kardeşi Muhammet Pekdemir’i (35) bıçakla yaraladı.

Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, baba ve oğlu hayatını kaybetti. Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZANLIDAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın ardından bir şahsın motosiklet ile uzaklaştığı görüldü. Görgü şahitlerinin de ilk ifadeleri ışığında hareket eden jandarma ekipleri şüpheleri üzerine çeken K. Pekdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli K. Pekdemir, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli K. Pekdemir'in jandarmadaki ifadesinde önce, "Bıçakla öldürdüm" dediği ardından ise "Tüfekle vurdum" şeklinde çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

BABASINDAN UYUŞTURUCU PARASI İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olayın gerçekleştiği adreste Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in birlikte yaşadığı öğrenildi. Süleyman Pekdemir'in bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin bir oğluyla birlikte kent merkezinde ikamet ettiği belirtildi. Olayın şüphelisi K. Pekdemir ise ilçe merkezinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Madde bağımlısı olan K. Pekdemir'in babasından sık sık uyuşturucu madde satın almak için para istediği ve ikilinin bu nedenle tartışmalar yaşadığı iddia edildi. Jandarma ekipleri baba-oğlun hayatını kaybettiği evin etrafında geniş güvenlik önlemi alırken, büyük hasar oluşan evde detaylı inceleme yapılacağı kaydedildi.