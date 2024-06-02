Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde bir grup terörist tespit edildi.

Irak'ta 14 terörist öldürüldü

Kısa sürede harekete geçen Mehmetçik 14 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'ın ardından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist bulunduğu bilgisi alındı.

Suriye'de 2 teröristin daha üstü çizildi

Düzenlenen operasyonla 2 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Teröristlere ilişkin duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

'Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlar devam edecek'

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!