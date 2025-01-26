Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü ile mücadelesine yurt içi ve sınır ötesinde devam ediyor. Terör inlerini yerle bir eden TSK, çok sayıda PKK​'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk​, Gara​ ve Metina​ bölgelerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."