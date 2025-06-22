İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

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Başkan Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

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TRUMP: FORDO ARTIK YOK



Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.



İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi.

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ABD'nin saldırısının ardından İran'dan İsrail'e füze yağdı.



İsrail'in Hayfa ve Tel Aviv şehirleri füzelerle vurulurken bölgede büyük patlamalar yaşandı.

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İsrail kurtarma servisleri, İran'ın bugün düzenlediği füze saldırılarında yaralı sayısının 27'ye yükseldiğini açıkladı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son saldırıda 40 füze kullanıldığını, bu saldırıda ilk defa Hayber Şekan tipi füzelerin kullanıldığını açıkladı. Açıklamada, "silahlı kuvvetlerin kapasitelerinin temel kısımlarının henüz faaliyete geçirilmediği" ifade edildi.

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