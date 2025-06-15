Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Nir Am yerleşimini kısa menzilli roketlerle hedef aldıklarını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde Gazze sınırına bitişik bir yerleşim yerini kısa menzilli roketlerle hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla başlayan bölgesel gerginlik her geçen gün artıyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e geçtiğimiz gün saldırı düzenlerken; yeni bir hamle de Hamas'tan geldi.

"İSRAİL'İN GÜNEYİNİ VURDUK"

Kassam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nir Am yerleşim yerinin "Rucum" isimli 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den, ülkenin güneyine roket fırlatıldığını ve Nir Am'da sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Filistinli gruplar, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma, zaman zaman bu türden "operasyonlarla" cevap veriyor.