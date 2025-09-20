Hatay’da şantiye alanında bulunan konteyner yatakhaneler alevlere teslim oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin yaşadığı konteyner yatakhanelere alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.