2025/12 sayılı Çorum İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı gereği Çorum'da hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle karantina ve kısıtlaması olan yerler dışında 22 Eylül Pazartesi günü açılacağı belirtildi.

HAYVAN SAHİPLERİNE CEZA KESİLECEK

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Şap hastalığı semptomları gösteren hasta hayvanlar, belgesiz ve karantina bölgelerinden geldiği tespit edilen hayvan sahiplerine 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi