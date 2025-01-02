İstanbul’da yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Mesih Avuoğlu, kalem kapağıyla ıslık çalmaya çalışırken 2 santimlik kapağı yutunca ölümden döndü.

Avuoğlu, “Kalemin altıyla ıslık çalıyordum, nefes aldığım gibi boğazıma kaçtı.

Arkadaşlarıma böyle şeyler yapmayın diyorum, ben yaşadım, onlar yaşamasın” dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ise, “Gerçekten verilmiş sadakası varmış çünkü o kapağın ana yolu tıkamaması büyük bir şans, tıkansa orada vefat edebilirdi, ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Zeytinburnu’nda yaşayan 8 yaşındaki Muhammed Mesih Avuoğlu, geçtiğimiz haftalarda iddiaya göre akşam saatlerinde ailesiyle oturduğu sırada kaleminin yaklaşık 2 santimlik kapağıyla ıslık çalmaya çalışırken kapağı yuttu.

Ailesi Heimlich Manevrası yapmasına rağmen kapak çıkmayınca hemen yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Oradan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne yönlendirilen Muhammed’e burada solunum yollarındaki sorunların teşhis ve tedavisine imkan sağlayan tıbbi bir işlem olan bronkoskopi yapıldı.

Sol akciğerinde tespit edilen kapak ise çıkarıldı. Aile rahat bir nefes alırken minik Muhammed yaşadıklarını anlattı.

Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nimetullah Mete Genç de hastaya uygulanan tedaviyi aktardı, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

“Islık çalıyordum, bir anda nefes aldığım gibi boğazıma kaçtı"

Kalem kapağını yuttuğu anı anlatan 8 yaşındaki Muhammed Mesih Avuoğlu, “Kalemin altıyla ıslık çalıyordum, bir anda nefes aldığım gibi boğazıma kaçtı. Babam geldi midemi sıktı, çıkamadı, en son doktora gittik. Nefes alabiliyordum, buraya gelip doktorların sayesinde çıkartabildik. Arkadaşlarıma sizde böyle şeyleri yapmayın diyorum, onların yaşamasını da istemiyorum. Ben yaşadım, onlar da yaşamasın. Bunlarla hiç kimse oynamasın arkadaşlar, oynayınca boğazına kaçıyorlar. Toplu iğneler, ağızlarına koyuyorlar, saçını bağlarken nefes aldığı gibi boğazına kaçıyor, boğazına sıkışıp kalabiliyor öyle daha da zorlanıyoruz. Benimkini zorla çıkartabildik, siz de dikkat edin” şeklinde konuştu.