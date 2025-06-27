İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde yer alan ve Hizbullah'ın askeri amaçlarla kullandığı iddia edilen bir binayı hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının açıklamasına ver verildi. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bir meskun mahalde bir apartmana düzenlediği saldırısında 1 kadının yaşamını yitirdiği, 11 sivilin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Aynı açıklamada, İsrail'in gün içinde Lübnan'a güneyine gerçekleştirdiği başka saldırılarda da dört sivilin hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri kaydedildi.

İSTİHBARAT MERKEZİ OLARAK KULLANILIYORDU

Saldırıya ilişkin detaylar, İsrail ordusunun X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, binanın Hizbullah tarafından İsrail güçleri hakkında istihbarat toplama faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilerek, "Bu terörist faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bombalama görüntülerine de yer verilen İsrail ordusunun paylaşımında ayrıca, bombalanan binanın geçen hafta aynı bölgede öldürülen Hizbullah mensubu Ahmed Gazi Ali'nin de ikametgahı olduğunu belirtildi.

Ahmed Gazi Ali'nin, bölgede Hizbullah'ın askeri altyapısını yeniden tesis etme çalışmaları yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN BOMBALAMAYI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.