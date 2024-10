Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi tarafından İsrail’in Gazze’deki Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırılara karşı tepki gösterildi.

Hürriyet Meydanı’nda toplanan dernek üyeleri ellerinde ‘kahrolsun İsrail, ‘İsrail’e akan petrol durdurulsun’, Kürecik ve İncirlik kapatılsın’ yazılı pankartla eylem yapan dernek üyeleri, İsrail’e lanet okudu.

Dernek adına bir basın açıklaması okuyan AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız; “Bir yılı aşkın bir süredir soykırım altında inleyen Gazze'de her geçen gün yeni bir katliam işlenmektedir.” dedi

Filistin ve Lübnan direnişi karşısında rezil olan siyonist İsrail rejimi güçlerinin, içerisinde bulunduğu durumun acısını sivillerden çıkardığını belirten Bacaksız;

“Bu bağlamda son olarak Gazze'nin Cibaliye bölgesinde yeni bir vahşete imza atan İsrail güçleri, 150'yi aşkın kardeşimizi şehit etmiştir. Cibaliye'de sivilleri tam anlamıyla ablukaya alan Siyonistler her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır. Siyonist İsrail güçleri, sivillerin hiçbir yere ve hiçbir şeye ulaşmaması adına çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir. İslam ülkelerinin liderlerinin acziyet ve sessizliğinden güç alan Siyonist İsrail rejiminin katliamlarının mevcut şartlar altında durmayacağı aşikardır. Öyleyse içerisinde bulunulan şartlar değişmeli ve İslam ülkelerinin liderleri akıllarını başlarına almalıdır.” şeklinde konuştu

Yaşananlar karşısında kalınan sessizliğe dikkat çeken Bacaksız; “Müslüman idareciler bilmelidir ki; İsrail'e karşı harekete geçmedikleri takdirde sıra er ya da geç kendi ülkelerine de gelecektir. Öyle ki; bugün Gazze ve Lübnan'da soykırım ateşi yakan siyonizm'in üzerine beton dökülmedikçe söz konusu ateş İslam coğrafyasının tamamına yayılacaktır. Bizler Siyonizm'in kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak belirtiyoruz ki; Gazze soykırımının henüz başında "Yeşaya Kehaneti"nden bahseden Netanyahu'nun anlayacağı tek dil güçtür. Arzı Mevud Bakanlığı kurmak suretiyle topraklarımıza göz diken İsrail rejiminin anlayacağı tek dil güçtür. PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi her fırsatta kana bulamaya yeltenen Siyonistlerin anlayacağı tek dil güçtür. Bu bağlamda; başta kendi ülkemizin yöneticileri olmak üzere tüm İslam ülkelerinin liderlerinden bir an evvel İsrail rejimine karşı harekete geçmelerini istiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinden İsrail rejimine giden petrol istemiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinin başkentlerinde İsrail büyükelçilikleri görmek istemiyoruz. Bizler; İslam ülkelerinin İsrail ile herhangi bir ilişki içerisinde olmasını istemiyoruz. Peki biz ne istiyoruz? Bir an evvel İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Filistin’de hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dua edildi.