İsrail'in İran'a başlattığı saldırıda başkent Tahran başta olmak üzere Hürmüzgan, Kermanşah, Batı Azerbaycan, Luristan, Huzistan ve Bender Abbas kentleri hedef alındı. İran ise saldırılara karşılık İsrail'e füze saldırısı başlattı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın dün başlattığı misilleme saldırılarının ardından İsrail, yeni bir saldırı başlattı.

TAHRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NA SALDIRI

İsrail Ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve Hürmüzgan, Kermanşah, Batı Azerbaycan, Luristan ve Huzistan eyaletlerine saldırılar düzenledi. Ayrıca İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentine hava saldırısı düzenlendiği de bildirildi.

İRAN: 10 DÜŞMAN UÇAĞI DÜŞÜRDÜK

Saldırıda başkent Tahran da hedef alınırken, hava savunma sistemleri devreye girerek saldırıya karşılık verdi. İran Ordusu "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" açıklamasını yaptı.

İSRAİL: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'ı vurduğu ve "Tahran'ın İsrail'e büyük zarar verebilecek bir cephaneliğe hala sahip olduğu" ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail'in, İran'a ait karadan karaya füze üslerine yönelik saldırılarını sürdüreceği ve bu üsleri yok edeceği ifade edildi.

İRAN KARŞI SALDIRIYA BAŞLADI

İsrail'in İran'ın 6 noktasına başlattığı saldırının ardından İran karşı saldırı başlattı. İran devlet televizyonu, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının başlatıldığını duyururken, başkent Tel Aviv ve Hayfa'da sirenler çaldı. İran güçlerinin İsrail şehirlerini hedef alan füzelerle birlikte insansız hava araçlarıyla (İHA) karma bir saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

HAYFA'DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail Ordusu da İran'dan İsrail topraklarına füzeler fırlatıldığını tespit ettiklerini açıklarken; İran Devlet Televizyonu füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisini verdi.

İsrail'in Hayfa kentine fırlatılan füzelerin hava savunma sistemini aştığı ve kentin önemli noktalarına isabet ettiği bildirilirken; kentten dumanlar yükseldiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ YARALANDI

İran'ın Aşağı Celile'deki İsrail kasabası Tamra'ya düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ayrıca çok sayıda kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

İSRAİL VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Daha önce vatandaşlarına sığınaklara girme çağrısında bulunan İsrail ordusu, "yapılan son durum değerlendirmesinin ardından ülke genelinde sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığını" duyurdu.

Açıklamada, son durum değerlendirmesinin ardından İsraillilerin sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak sığınaklara yakın yerlerde kalmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.