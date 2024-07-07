Katil İsrail ordusunun, Gazze’nin batısındaki El Rimal mahallesine yönelik düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu birçok kişi şehit oldu.

Çok sayıda yaralının da olduğu bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin batısında bulunan El Rimal mahallesine saldırı düzenledi.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi edilmek üzere Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

GAZZE ÇALIŞMA BAKANLIĞI VEKİLİ VE 2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Kenti'nin batısında bulunan El Rimal mahallesine saldırı düzenledi.