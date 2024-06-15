Sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. İstanbul Sancaktepe'deki İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve yakınları, bir doktora küfürler savurarak saldırdı.

Olaya engel olmak isteyen güvenlikle hasta yakınları arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı.

Olay, geçen günlerde İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.

Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı.