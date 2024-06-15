Uzmanlar, Türkiye genelinde bayramda kasaplar dışında çok sayıda kişinin kurban kesmeye çalıştığını kaydederek, kurbanın işin ehli kişi tarafından kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Dursun, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ve Diyarbakır Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Hacı Atlı, kurbanın işin ehli kişi tarafından kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Dursun, Türkiye genelinde bayramda kasaplar dışında çok sayıda kişinin kurban kesmeye çalıştığını kaydederek, bu sırada yaralananların sayısının küçümsenmeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi.

Kurban kesimi esnasında yaralanmalar olabildiğini, kurban kesimi için kullanılacak aletlerin iyi seçilmesi gerektiğini aktaran Dursun, aletlerin kesme öncesinde sterilize edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kurbanı kesecek kasabın ve yetkili kişinin mutlaka eldiven giymesi, koruyucu ekipmanıyla bu işi yapması gerektiğini anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ortalama her Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5-6 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralanabiliyor. Diyarbakır'da geçen yıl yaklaşık 300 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı. Bu yaralanmaların önüne geçmek adına kurban kesen kişilerin mutlaka işin ehli olması lazım. Bu yaralanmalar uzuv kaybına da neden olabiliyor."

Vatandaşları hayvandan bulaşabilecek hastalıklara karşı da uyaran Dursun, kurban derisinde kene olabileceğini aktardı.

Kesim sırasında yaralanma olması durumunda sağlık ekiplerinden yardım istenmesi gerektiğini bildiren Dursun, özellikle el ve bilek kesiklerine çok rastladıklarını bildirdi.

Kesim öncesinde veterinerlerce kurbanlık hayvanın hastalıklı olup olmadığının araştırılması gerektiğini bildiren Dursun, "Özellikle şap hastalığı, şarbon veya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı oluşturabilecek durumların öncelikle veteriner tarafından tespit edilmesi gerekiyor." dedi.