Yeni modelle birlikte isteyenler 4 gün çalışıp 3 gün izin yapabilecek.

Uzman isimler esnek çalışma modeli hakkında detayları anlatırken ilk olarak uygulanacak sektörde belli oldu.

Esnek çalışma modeliyle birlikte işçi ve işveren için yeni bir dönem başlayacak. Yeni düzenleme sayesinde isteyen 4 gün çalışıp 3 gün izin yapabilecek. Bu sayede iş ve özle hayat arasındaki denge korunmuş olacak. Ancak yeni düzenleme ile birlikte bazı şartlarda beraberinde geldi.

‘UZUN ZAMANDIR BEKLENİYOR’

TV100'de yer alan habere göre; Mali Müşavir Murat Bal, "Çalışma hayatımızda uzun zamandır beklenen esnek çalışma modeli nihayet hayata geçecek. Bu modelle birlikte dünya standartlarında, dünyada da pek çok ülkede uygulanan örnekleri olan bir modele geçiyoruz" dedi.

10’AR SAAT MESAİ ŞARTI

Esnek çalışma modeliyle birlikte çalışma hayatında yeni bir dönem başlayacak. İsteyen işçi yeni düzenlemeyle birlikte 4 gün çalışıp 3 gün izin yapabilecek. Ancak bunun için önemli bir şart var. Çalışanın bu haktan faydalanabilmesi için 10’ar saatlik mesai yapması gerekecek.

‘TOPLAMDAKİ ÇALIŞMA SÜRESİ GEÇERLİ OLMUŞ OLACAK’

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Murat Bal şu sözleri ekledi:

"Bunun adına biz esnek çalışma modeli de diyebiliriz. Burada isteyen çalışan haftada 4 gün çalışacak ama toplamda yine 40 saati dolduracak. Ve bu 4 gün çalışmayı da günlük 10 saat mesai gibi düşünün. Günde 10 saat mesai yapacak, 4 gün yapacak bir haftada ve toplamda 40 saati dolduracak. Bu şekilde olduğunda da toplamdaki çalışma süresi de geçerli olmuş olacak.”

‘BU MODEL ÇOK İŞE YARACAK’

Yeni model başta çocuklu aileler olmak üzere birçok kesimi mutlu edecek gibi duruyor. Murat Bal "Dezavantajlı gruplar burada çok öne çıkıyor. Aynı zamanda çalışan anneler ve öğrencilerimizin de çalışanları burada öne çıkıyor. Bu model onların çok işine yarayacak" şeklinde konuştu.

YENİ MODEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ SEKTÖR ÖNCELİKLİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve ekonomi yorumcusu Melis Elmen, uygulanacak yeni modelin bu yılın ortasında başlayabileceğini ifade ederek ‘ikinci toplantılar ekonomi gündemi başlayacak. Herhalde Mart sonu, Nisan başı, ortası gibi yavaş yavaş toplanacak işverenler aralarında, işçilerine de soracaklar, yavaş yavaş başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Elmen "Özellikle tekstil sektörü gibi ağır ve uzun mesai saatlerinde çalışan gruplar ilk başlayacak. Daha sonra diğer sektörlere de yavaş yavaş kaymasını bekliyoruz. Özellikle online çalışabilecek, kısmi zamanlı çalışabilecek, evden çalışabilecek sektörler ivedi bir şekilde bu sisteme geçecek ki biliyorsunuz zaten pandemi döneminde de kısmi yerler çoğu yerde uyguladı ve uygulanabileceğini de zaten gördüler. Esnek saatler, kısmi süreli çalışmalar, kısa çalışmalar hepsi bir şekilde piyasalara dağılacak gibi görünüyor şu anda" dedi.

FAZLA MESAİ ZORUNLULUĞU OLACAK MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elmen, "Şöyle olacak; mesela 45 saati atıyorum 40 saate düşürse bile 4 güne düşürdüğünü düşünelim, normalde günde 7 buçuk saat çalışmak yerine 10 saat çalışacak, o çalışmayı ona bölecek. Ama neticede işe gidiyorsunuz, yani ben olsam öyle düşünürüm mesela, 4 gün işe gitmeyi tercih ederim, 2 saat ya da bir saat fazla çalışayım, zaten işe gitmişim, 3 gün evde kalmayı tercih ederim. Hem ailemle daha güzel vakit geçiririm, yemeğimi, evimin işini daha rahat yaparım. Bir tatile gideceksem 3 gün tatile gidebilirim, bir buçuk gün gideceğime" şeklinde konuştu.

‘BU TERCİH EDİLEBİLEN BİR SİSTEM’

Ayrıca Elmen, ‘bu genelde tercih edilebilen bir sistem ve en azından genç nesli de sektörün içinde tutabilecek bir sisteme dönüşüyor aslında. Çünkü genç nesil artık sistemden çok çıkıyor, sıkılıyorlar çünkü, 2 ay çalışıyor aman ben diyor aldım maaşımı hadi tatile diyor, iki ay çalışmıyor. O yüzden sistemde tutmak için de uygulanabilir bir duruma döndü aslında bakarsanız" ifadelerini kullandı.