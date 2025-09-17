Çorum Belediyesi, şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri olacak OTONOMİ Galericiler Sitesi’nde yol asfaltlama çalışmalarına başladı.

Çalışmaları sahada inceleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile birlikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

106 İŞYERİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI

Belediye Başkanı Aşgın’a saha ziyareti sırasında eşlik eden OTONOMİ Galericiler Sitesi Yapı Kooperatifi ve Oto Galericiler Dernek Başkanı Fahri Yandık, toplam 106 işyerinden oluşan sitenin inşaatının tamamlandığını duyurdu. Yandık, önümüzdeki bir ay içerisinde işyerlerinin tüm üyelere teslim edileceğini belirtti.

HER ZAMAN ESNAFIN YANINDA OLDU

Başkan Fahri Yandık, sitenin yapım sürecinde belediyeden gördükleri destek için teşekkür ederek,

“Her zaman esnaf dostu olan ve her konuda yanımızda duran Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Başkan Yardımcımız Alper Zahir’e ve emeği geçen herkese minnettarız” dedi.

BU SİTE ÇORUM’A ÇOK YAKIŞACAK

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da OTONOMİ Galericiler Sitesi’nin Çorum’a değer katacak önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Aşgın, “Bu tesis Çorum’a çok yakışacak. Projede emeği geçen başta Fahri Yandık olmak üzere tüm paydaşları tebrik ediyorum” diye konuştu.