AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Türkiye Buluşmaları kapsamında Sungurlu’ya geldi.

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Çelebi daha sonra beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve partililerle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Esnaf ziyareti gerçekleştiren Milletvekili Çelebi, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Şehit Aileler ve Gaziler Derneğini de ziyaret eden Çelebi, Dernek Başkanı Seyfi Keyvanoğlu ile görüşerek her zaman yanlarında olduklarını iletti. Sungurlu OSB'de bulunan Gold Force Barut Fabrikasını ziyaret eden Milletvekili Çelebi, Fabrika Genel Müdürü Mehmet Tök'ten tesis hakkında bilgiler aldı. Sevgisun’u da ziyaret eden Çelebi, Kooperatif Başkanı Havva Özata’dan tesis hakkında bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Türkiye Buluşmaları kapsamında Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş başkanlığında vekillerimizle Çorum Merkez ve ilçelerindeyiz. AK Parti İlçe Başkanlığımızı, esnafımızı, Sungurlu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğimizi, Goldforce Savunma Sanayii Anonim Şirketini, Sevgisun Sungurlu Kadın Kooperatifi’ni ziyaret ettik, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, sorun ve beklentilere dair notlarımızı aldık. Çorum, Türkiye Yüzyılının en güzel şehirlerinden olacaktır.” dedi.