TRT Müzik ekranlarının klasikleşen programı ‘Akşam Sefası’, bir kez daha Çorum'da müzikseverlerle buluşuyor.

Program, 27 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'de Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan program, şehrin tanıtımına katkı sağlayacak. Gecede, Çorum’a özgü türküler ile Çorumlu bestekâr ve güftekarların eserleri de seslendirilecek.

Sevilen sanatçıların sahne alacağı özel geceye tüm Çorum halkı davet edildi.