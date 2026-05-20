Çorum'un Boğazkale ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Boğazkale ilçesi Yeni Kadılı köyü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.E. idaresindeki 06 DD 2932 plakalı otomobil, köy yolundan ana yola çıkış yapmak isteyen İ.U. yönetimindeki 16 BDR 119 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri O.E. ve İ.U. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boğazkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.