Çorum Kafkas Kültür Derneği, dün gerçekleştirdiği genel kurul toplantısıyla yeni yönetim ve denetim kurullarını belirledi.
Yeni dönemde Ömer İder başkanlığında görev alan Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu.
Ömer İDER (Başkan) Fatma Çetin, Serhat Özbolat, Nurgül Çetin, Ahmet Mert, Yelkan Ergören, Ömer Arslan
Denetleme Kurulu: Nadir Özdemir, Duran Atak, Uğur Urhan.
Federasyon Delegeleri: Ömer İder, Nilüfer Hatice Kaya, Esat Kaleli, Yelkan Ergören, Ülkü Menşure Solak, Serhat Özbolat.
Editör: Çorum Hakimiyet