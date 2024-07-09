Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen feci kazada; Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamayan yakınları hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, Ramazan Acar'ın kullandığı hafif ticari aracı Gebece-Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçuruma yuvarlanmış halde buldu.

100 metrelik sarp kayalıklara düşen araca ulaşabilmek için büyük bir mücadele veren ekipler, araca güçlükle ulaştı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER ARACA GÜÇLÜKLE ULAŞTI

Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı.