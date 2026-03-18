Esenler Erokspor karşısında alınan galibiyetin ardından kırmızı siyahlı takımın tecrübeli file bekcisi Sehiç üç puan sevincini çocukları ile yaşadı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan kırmızı siyahlı camiada sezon başında eleştirilen ismi kaleci Sehiç son haftalardaki performansı ile alkış alıyor.

Erokspor karşısında da başarılı performansı ile dikkat çeken Sehiç maçın bitiş düdüğünün ardından tribünde maçı eşi ile birlikte izleyen çocuklarını alarak saha içinde takım arkadaşları ile galibiyet sevincine ortak oldu.