Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor ile oynadığı maçı 5478 biletli taraftar izledi.

Hafta içi olması ve maçın hedefe giden yolda son derece önemli olması nedeni ile yönetimin çocuklara yönelik yaptığı pasalig ve bilet desteği etkisini gösterdi.

Buna karşın satılan bilet sayısı ile maça gelen taraftar arasında 1545 kişinin stada giriş yapmaması ise dikkat çekti.

Maça Localardan giriş yapması beklenen sayı 234 olurken giriş yapan 172 kişi oldu.

Batı Kapalı sağdan 113 biletli taraftardan 106’sı batı kapalı soldan ise 572 biletli taraftardan 354’ü maça giriş yaptı.

Maraton tribününde ise 3183 biletli taraftardan 2466’sı maça geldi. Kuzey Kale arkasında 1560 biletli taraftardan 1331’i maça giriş yaparken protolde ibe 69 isimden 15’e maça geldi

. VİP A, B, E, D ve Özel Vip C’den 1292 biletli taraftardan 1034’ü maça giriş yaptı.