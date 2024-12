Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, yaptığı açıklamada kamuda görev yapan mühendislerin durumlarına dikkat çekti.

Son zamanlarda kamuda istihdam edilen bir çok meslek grubunun az/çok özlük haklarında iyileştirme yapıldığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, “Kimsenin alın terinin karşılığını ölçecek terazimiz yok. Tabii ki haklarıdır. Gözümüz yok. Her meslek grubu, ülkenin GSYH’sından adaletli olarak payını alma/isteme hakkına sahip. Hayat standardını en üst seviyede yaşamak ve bunu talep etmek, insan olmanın bir gereği. Hayati kolaylaştıran, hayata verimlilik katan, fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren, hayatın her bir noktasında emeği ve alın teri olan mühendis, ne yazık ki kamuda garib kaldı” dedi.

Ülkenin GSYH aratmasında, kalkınmasında, teknolojin olarak gelişmesinde, her bireyin cebindeki bir liralık artışta ve Atatürk’ün “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşma konusunda en önemli teknik beyne sahip mühendislerin sahipsiz olduğunun altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, “Gerek çalışma şartların ağırlığı, gerekse özlük haklarındaki kayıp, bir akademik çalışma sonucu ortaya çıkacak sayfalar dolusu makale/ kitap oluşturabilecek durumda. Bu durumu dillendiren üç beş STK var. Lakin gündem ve kamuoyu oluşturabilecek sevide değil. Kamuda avazı çıktığı kadar bağıran mühendisi, kimse duymuyor. Kamuda, çalışma barışı ve ahengini bozdu bozacak. Söz ve karar mekanizmasında olanların/bulunanların, kamu mühendislerinin bu sessiz çığlığını duymalı. Duyarsızlık, ülke her geçen gün bir adım ileri gitmesi gerekirken, üzülerek söylüyorum huzursuzluğa sürükler. Huzur olamayan bir ortamda, olumlu iş ve eylem çıkmaz. Bekletti, mühendisler için kamudaki bu puslu ortamın güneşe kavuşmasıdır. Kamuda öksüz ve yetim hissine sahip olan mühendisin/ mühendislerin bu duygudan tez zamanda kurtulmasıdır. Bu bilgiler ışığında, kamudaki mühendislerin çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, meslek taassubu ve temenni değil, analarının ak sütü kadar helal olan hakkıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.