Manavgat'ta kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

30 Ekim 2022 tarihinde çocukları ve erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile piknik yaptıktan sonra Çankaya'nın evine giden Aynur Çiçek'ten haber alınamadı.

Yakınları, 2'si kız, 3 çocuğu olan Çiçek için kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmada Aynur Çiçek'in en son Şenol Çankaya'nın evinde olduğu belirlendi.

Polis tarafından 2 Kasım günü evde yaptığı aramada Aynur Çiçek’in cansız bedeni bulundu.

Çiçek'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olaydan sonra kaçan Şenol Çankaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çankaya, Aynur Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu gün Side'de bir apart otelde polis tarafından gözaltına alındı.

CANİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Çankaya ilk ifadesinde Aynur Çiçek ile 30 Ekim akşamı buluşarak kendi evine gittiklerini, bir süre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıklarını ve kıskançlık krizine girdiğini anlattı.

Bu sırada sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Şenol Çankaya, Çiçek'i boğarak öldürdüğünü belirtti.

'Kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şenol Çankaya, tutuklandı.

ÜSTÜNE ÇIKIP VÜCUDUNU SIKIŞTIRDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede sanık Şenol Çankaya'nın, Aynur Çiçek ile alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Çiçek'in kendisine sinkaflı sözlerle ‘Seninle mi uğraşacağım’ şeklinde söylemlerde bulunduğunu, hem Aynur Çiçek'in kendisine küfretmesi hem de alkolün etkisiyle kadının karnının üzerine çıktığını, bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğduğunu anlattığı ifadesinde yer aldı.

Sanığın olayın ardından Bolu'ya gidip geldiği ve başka birinin kimliğiyle otele kayıt yaptırdığı belirtilen iddianamede 'Kasten öldürme' suçunu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğu kaydedildi.

CEZAYA İNDİRİM UYGULANMADI

Olaya ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, haksız tahrik durumu oluşmadığını, sanık Şenol Çankaya'nın suçu bir kadına karşı işlediği için ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Şenol Çankaya, "Eylemi tasarlayarak gerçekleştirmedim.

Cesedi saklamak veya yok etmek gibi bir düşüncem olmadı.

Beraatımı talep ederim. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini savunarak iyi hal indiriminden faydalanmasını talep etti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çankaya'ya, hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.



"ADALET YERİNİ BULDU"

Mahkemenin kararına çok sevindiklerini, kız kardeşinin artık mezarında rahat uyuyacağını belirten Aynur Çiçek'in ablası Leyla Eren, ”Çünkü 1,5 yıl oldu. Kendisi rüyalarımıza da giriyordu.

Biz aslında mahkeme sürecinde çekiniyorduk, sanık çok yalan söylüyordu, çok iftira attı kız kardeşime.

Bu nedenle daha az ceza almasından çekiniyorduk. Duruşmalara katıldığımızda, sanığın konuşmalarına baktığımızda, çok çelişkili konuşmaları vardı.

Karara açıkçası çok sevindik. Ağırlaştırılmış müebbet olması bizi çok sevindirdi. Bu emsal bir karar, çok mutluyuz. Kesinlikle adalet yerini buldu. Ben bu kararı veren hakimlere çok teşekkür ediyorum” dedi.