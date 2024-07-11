Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çorum’da odun ateşiyle ekmek ve pide üreten fırın işletmecilerine doğalgaza geçmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kurt, Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak ve çok sayıda fırıncı ve pideci esnafı katıldı.

Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, müdürlüklerine BİMER ve CİMER’den gelen şikayetlerin giderek arttığını belirterek, ekmek fırını ve pideci esnafına odun ateşi yerine doğalgaza geçmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda fırınlara yönelik yapacakları denetimlerde çevreyi kirleten fırın işletmecilerine 116 bin lira idari para cezası uygulayacaklarını hatırlatan Yalçın, işletme sahiplerinin cezai işleme maruz kalmamaları için biran önce doğalgaza geçmelerini istedi.

Çorum’da 120 ekmek fırını ve pide fırınının bulunduğunu dile getiren Cemal İbrahim Yalçın, bunlardan 29’unun doğalgaza geçtiğini, 91’ine ise doğalgaza geçmeleri için tavsiyede bulunduklarını kaydetti.

Hiçbir fırın ve pideci esnafının cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmalarını istemediklerini vurgulayan Yalçın, karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde bu geçişin biran önce tamamlanmasını istedi.

Fırıncı esnafının görüş ve fikirlerinin de alındığı toplantı, daha sonra karşılıklı soru-cevap şeklinde sona erdi.