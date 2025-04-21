Yozgat’ta yapılan Okullu Yıldızlar Karate Grup birinciliğinde Çorumlu sporcular üç birincilik ve ve bir bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

19-20 Nisan tarihlerinde Yozgat’ta yapılan yıldızlar karate grup birinciliğinde Çorum ile birlikte Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Mersin, Nevşehir, Sivas, Osmaniye, Yozgat, Tokat, Amasya, Ankara ve Giresun illerinden sporcular mücadele ettiler.

Çorum Bilgi Koleji’nden Kayra Nejan Demirci 54 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Furkan Agurtlu 58 kiloda Prof Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Seha Korkmaz +58 kiloda grup birinciliğini kazandılar. Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Buğra Özeker 50 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Dört sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.