Yozgat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Karate Grup birinciliğinde dört birincilik iki üçüncülük kazanan Çorum Belediyespor Kulübü sporcuları Zonguldak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Yozgat’ta yapılan grup birinciliğinde 54 kiloda Çorum Bilgi Koleji’nden Kayra Nejan Demirci, 58 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Furkan Agurtlu, +58 kiloda Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Seha Korkmaz bayanlar 36 kiloda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Hatice Sena Çolak birinci olarak altın madalya kazandılar. Grup maçlarında 50 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Buğra Özeker ve 32 kiloda Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ndan Tuana Küçüktiryakioğlu ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Altı sporcu 15-18 Mayıs tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak Okullu Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.