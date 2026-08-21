Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantının ardından disiplin kararlarını açıkladı.
Galatasaray maçında yediği kırmızı karttan dolayı PFDK'ya sevk edilen Yunan futbolcu Alexandros Kyziridis’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Galatasaray maçında attığı golle ilk haftaya damga vuran Kyziridis yarın oynanacak Kasımpaşa ve 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.
Muhabir: Fatih Battar