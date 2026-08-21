Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantının ardından disiplin kararlarını açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada; "Çorum FK’nın, 14.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Çorum FK’nın, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

GS'YA 280 BİN LİRA CEZA

Aynı maçta PFDK'ya sevk edilen Galatasaray'a ise Güney Tribün 119, 120, Kuzey Tribün 105, 106, 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.