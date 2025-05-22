Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın Çorum’da ilk kez düzenlenen yarışmalara katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verdi.
19 Mayıs kutlamaları kapsamında millet bahçesinde düzenlenen ‘Modern Pantatlon Lazer Run’ müsabakalarına katkıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Modern Pentatlon İl Temsilcisi Osman Pehlivan’a plaket verdi.
Editör: Yüksel Basar