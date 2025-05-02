Gümüşhane'de Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen vatandaşlar dağdan kopan devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası'na gitmek isteyen Nedim Güvendi ve arkadaşları Kale Mahallesi yol ayrımı mevkiinde devasa kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Dağ yamacından kopan ve yolun ortasına düşen kayanın boyutu yaşanabilecek facianın boyutlarını gözler önüne sererken vatandaşlar yol güzergâhında önlem alınmadığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundular.
Yola düşen devasa kaya kütlesi Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı