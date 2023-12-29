Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; aynı evde yaşayan S.D. ile gelini Derya Demir bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine S.D., yanında bulunan silahlını aldı. S.D, daha sonrasında Derya Demir'i başından ve sırtından vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derya Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kayınpeder S.D. gözaltına alındı.

KATİLİN 14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Derya Demir'in emlakçı eşi Yusuf Demir'in geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak intihar ettiği ve S.D.'nin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.