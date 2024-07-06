Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Selma B. idaresindeki 07 BRN 720 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Meydana gelen kazada devrilen motosikletten asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Selma B. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Selma B. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.