Devlet kadrolarına sızarak birçok kuruma ve kişiye zarar veren Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceği konusunda ayrılıklar çıktı. Vasiyetinde annesinin yanına gömülmek istenen elebaşı Gülen'in cansız bedeninin Türkiye'ye getirilme konusu gündem oldu. Fakat iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.

ABD'DEKİ ÇİFTLİĞİNİN BAHÇESİNE GÖMÜLECEK

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in nereye gömüleceğine dair de bilgi verdi. Terör örgütü liderinin Türkiye'ye gömülmek istediği iddia edilince bu konu gündem olmuştu.

Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, Fethullan Gülen'in cenazesinin bu gece de hastane morgunda bekletildiğini, bazı iddiaların aksine saklanmadığını aktardı. Sümer, cenazenin, Gülen'in çiftliğinin bahçesine gömülmesine karar verildiğini bildirdi.