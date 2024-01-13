Çorum’un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca’nın Eskiyapar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca’dan Ankara istikametine daha önce Ankara’da kaza yapan oğlunu ziyarete giden baba- anne kaza yaptı.

Farız D. (49) yönetimindeki 19 BE 787 plakalı otomobil, Eskiyapar köyü mevkinde kontrolden çıkarak takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Fariz D. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Yeliz D. (45) ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içeresinde sıkışan yaralıları Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılara Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından yaralılardan 2’si Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken çocuk taburcu edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.