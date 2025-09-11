Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sürpriz bir transfere imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada sol kanat, merkez orta saha ve on numara pozisyonu'nda oynayan Alper Potuk'a Keçiörengücümüze hoş geldin diyor formamız altında başarılar diliyoruz mesajı yayınlandı.

Keçirörengücü Eskişehir alt yapısında yetişen ve profosyonel imza attıkdan sonra sırasıyla Fenerbahçe, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve son olarak Kuzey Makedonya takımı Gostivar formasını giyen Alper Potuk'u transfer bitmesine az bir süre kala renklerine bağladı.