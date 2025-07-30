Tekirdağ Çorlu’da bir kişi, tartıştığı arkadaşını, kendisine küfür ettiği iddiasıyla silahla vurdu.

Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı açık otopark kısmında meydana geldi.

Otoparkta bir araya gelen U.B. ile M.A. arasındaki sohbetin dozu kaçtı. Sinirlerin gerilmesi üzerine U.B. kedisine küfür ettiği iddiasıyla M.A.’ya tabancayla ateş açtı.

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Bacağından yaralanan M.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından teslim olacağını söyleyip ihbarda bulunan şüpheli U.B., olay yerine gelen Asayiş Büro ve Motosikletli Polis Timleri tarafından kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı