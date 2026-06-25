Çorum'un Sungurlu ilçesinde görev yapan ve 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında farklı illere atanan hâkim ve savcılar için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından veda programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, yargı mensupları ve aileleri katıldı. Programda, ilçede görev yaptıkları süre boyunca adalet hizmetlerine katkı sunan yargı mensuplarına teşekkür edilerek yeni görev yerlerinde başarı temennilerinde bulunuldu.

Kararname kapsamında; Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hâkim Merve Hasüs Güvenç Gümüşhane Hâkimliğine, Hâkim Birsu Kahraman Ankara Batı Hâkimliğine, Hâkim Tuğçe Polat Yozgat Hâkimliğine, Hâkim Gülden Karadayi Gaziantep Hâkimliğine, Hâkim Berkin Osman Altunok Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ve Cumhuriyet Savcısı Gökhan Tataşoğlu Eğil Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Veda programında konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Sungurlu’ya verdikleri hizmetlerden dolayı yargı mensuplarına teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar dilediler.