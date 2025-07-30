Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sungurlu Savunma Sanayi Organize Bölgesi'ndeki dev tesislerde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında ilk olarak ARCA Savunma Sanayi Fabrikası’nı, ardından ise Ahlatcı Goldforce Savunma Sanayi Fabrikası’nı inceleyen heyet, yatırımların bölgeye ve ülke ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekti.

Sungurlu’da yükselen bu yüksek teknolojili üretim tesisleri, sadece bölge için değil, Türkiye’nin sanayileşme ve savunma sanayi hedefleri açısından da kritik önem taşıyor.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Ahlatcı Goldforce Savunma Sanayi Fabrikası’nı ziyaretinde fabrika ile ilgili Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Ahmet Emin Ahlatcı ile şirket yetkililerinden bilgiler aldı.

ARCA Savunma Sanayi Fabrikası’nı inceleyen Bakan Kacır'a, ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ve yetkililer çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.