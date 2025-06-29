Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava, siyaset gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Duruşma tarihi yaklaşırken, partideki eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

"2-3 GÜN TEPKİ GÖSTERİRLER"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre; CHP'li bir heyetin ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın iptal edilmesi ihtimaliyle ilgili olarak, "Arkadaşlar bu konuda telaşa gerek yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet, sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer" ifadelerini kullandı.

"KARARA KARŞI ÇIKARLARSA..."

Kılıçdaroğlu ayrıca bu karara karşı çıkmanın pratikte çeşitli sorunlara yol açacağını da dile getirerek, "Karara karşı çıkarlarsa maaşları nasıl ödeyecekler, milletvekillerini nasıl seçecekler, belediye başkanını nasıl belirleyecekler?" sorularını yöneltti.

İMAMOĞLU MİTİNGLERİNE ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sadece kurultay davasıyla da sınırlı kalmadı. Tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen destek mitinglerini de doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun "Bu konu Ekrem Bey ile hukuk arasında bir meseledir. Böyle mitinglere falan gerek yok" dediği öğrenildi.