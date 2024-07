Sungurlu’ya bağlı 20’den fazla köyün kullandığı bağlantı yolundaki çukurları köylüler kendi aralarında para toplayarak kapatmaya çalıştı.

20’DEN FAZLA KÖYÜN BAĞLANTI YOLU

İlçeye bağlı ilçemize bağlı eski Yörüklü Beldesi ve Çayan, Yirce, Güloluk, Kızılca, Hacı Osman köyü, Çavuşçu, Kula, Mehmet Ali çiftliği, Asayiş, Kalenderoğlu, Oyaca, Tuğlu, Topuzköy, Üçoluk, Kaleboynu, Karaevli, Ortaağaşlı, Sarıcalar ve Hilalli olmak üzere 20’den fazla köyün bağlantısını sağlayan yol için köylüler aralarında para toplayarak asfalt malzemesi aldı.

‘DİLEKÇE YAZDIK AMA SONUÇ ALAMADIK’

Konuyu yetkili mercilere ilettiklerini dile getiren köylüler, “Aylardır dilekçeler yazdık Sungurlu kaymakamlığına ve karayollarına bir türlü cevap alamadık. Siyasilerin kapılarını aşındırdık ama buradan da bir sonuç çıkmadı. 20’nin üzerinde köyün ilçe ile bağlantısını sağlayan yolumuz köstebek yuvasına söndü. Her yerde çocuk mezarı gibi çukurlar oluştu. Her an bir kaza yaparak can kaybı yaşanmasından korkuyoruz. Baktık devletimizin yetkilileri talebimize cevap vermiyor. Bizde köyden para topladık aldığımız malzeme ile çukurları doldurup yaşanması olası bir kaza ve can kaybını önlemeye çalıştık. Ama ne kadar başarı olduk orasında Allah bilir” ifadelerini kullandılar.

TAHTASIZ: DEFALARCA DİLE GETİRDİK

Vatandaşın sorununu dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da gerek il başkanlığı döneminde gerekse milletvekilliği döneminde köstebek yuvasına dönen yolları defalarca dile getirdiğini ifade ederek, “Köylülerimizin sesi olmaya gayret ettik. Ama ne gören oldu ne de duyan oldu. Köylülerimiz de çareyi kendiişlerini yapmakta buldu. Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kamu kurumları bu kadar aciz mi ki köylülerimiz ellerinde kazma kürek yol yapıyor?” diye konuştu.