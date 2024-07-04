Meteoroloji Çorum çevreleri için yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış (kuvvetli yağış) uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıdırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.