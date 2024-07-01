Adanalı Yardım ailesi, ev sahipleri yüzünden hayatlarının şokunu yaşadı.

Seyhan ilçesinde birlikte yaşayan 3 kardeş ile evin sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından ev sahibi kardeşlerden evini boşaltmalarını istedi.

Eski ev sahiplerinin aynı zamanda kendilerine müstakil bir ev tuttuğunu da söylemesi üzerine evlerini boşaltmaya karar veren Nuray Yardım, Sevgi Yardım ve Azmi Yardım, kendileri için ev sahibi tarafından çağrılan taksiye binerek yeni evlerine gitmek üzere yola çıktı.

EŞYALARI SOKAKTA KALDI

Kardeşler taksinin götürdüğü yerde eşyalarını boş arazide görünce şok oldu. Kardeşler geceyi sahip oldukları tek bir koltuk ile sokakta geçirdi.

"'MÜSTAKİL EV TUTTUK' DEDİLER"

Ev sahiplerinin kendileri için müstakil bir ev tuttuğunu söyleyerek eşyalarını boş araziye attığını belirten Sevgi Yardım, "Ablamın oğlu ile ev sahibi arasında ufak tefek bir kavga oldu.

Kavgadan sonrasında ev sahibimiz bize müstakil bir ev tuttuğunu ve bizi evden çıkarmak istediğini söyledi. Bizi de buraya taksi ile gönderdi. Taksici bizi buraya bıraktı. Geldiğimizde eşyalarımızın buraya bırakıldığını gördük. Sinirli ve şoktayız" dedi.

'YAZIK BU İNSANLARA'

Kardeşleri boş arazide eşyaları ile gördüğünde yetkililere haber verdiğini belirten Mehmet Aslan ise "İnsanların buzdolabını ve eşyaları gördüm. Karşı binada oturuyorum. Konuyu öğrenmek üzere gelerek dertlerinin ne olduğunu sordum.

Ev sahiplerinin kendilerini evden çıkararak buraya attığını söylediler. Sonrasında kendilerine su, yiyecek ve çeşitli eşyalar getirdim. Bu zavallı insanlar 3 kişiler. Burada kalmasınlar diye ilgili yerleri aradım" diye konuştu.