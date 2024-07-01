Çorum’un Alaca İlçesi’nde Alaca Belediyesi tarafından Et Tanzim Mağazası açıldı.
Ankara Caddesi’nde açılan Et Tanzim Mağazası’nın açılışına Belediye Başkanı Şerif Arslan, Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Duaların okunmasının ardından açılış kurdelesi kesilerek Alaca Belediyesi Et Tanzim Mağazası vatandaşların hizmetine açıldı.
Başkan Şerif Arslan, Alaca Belediyesi Et Tanzim Mağazası’nın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Et Tanzim Mağazası hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.
Editör: Hurşit Bozkurt