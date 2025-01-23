Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MSB, terörle mücadelede son gelişmeleri paylaşırken, bakanlık kaynakları da kışlasız bedelli askerlik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık kaynakları, 'Kışlasız Bedelli Askerlik' ile ilgili iddialara da noktayı koydu.

MSB kaynakları, “7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.