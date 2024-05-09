Çorum'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kız öğrenci yurdunun ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.