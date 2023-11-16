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Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, 13 yıldır şirket bünyesinde hizmet veren emektar personeli Selahattin Elma’ya plaket takdim etti.

Kızılırmak Döküm’e 13 yıl boyunca verdiği emek ve desteklerinden dolayı Selahattin Elma’ya teşekkür eden Samet Sami Temel, iş hayatında başarılarının devamını diledi.

Kızılırmak Holding 1978 yılında kurulduktan sonra başta Çorum olmak üzere bütün Türkiye'nin döküm ve makina sektörüne öncülük ettiğini belirten Kızılırmak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami Temel, "Şirketimiz bugün genç ve dinamik kadrosuyla yurt içinde olduğu gibi Balkan ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk devletleri ve Ortadoğu coğrafyalarında her geçen gün pazar payını artırarak ticaret ve işbirliklerine devam etmektedir. Buna ilaveten son dönemlerde özellikle kalite sistemleri, ölçme ve kontrol tekniklerindeki yoğun eğitim ve yatırımlarını artırarak daha farklı ve hassasiyet isteyen sektörlere girmeyi başarmış olması ortaklarımızı ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

Çok sayıda vasıflı teknik elemana ihtiyaçları olduğunu kaydeden Samet Sami Temel, "Mevcut hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok sayıda vasıflı teknik elemana ihtiyaç duymaktayız. Bunun için özellikle ortaklarımızın çocukları ve yakınlarından teknik ve meslek okulu mezunu torna, tesviye, borwerk ve CNC operatörlüğü alanında yetişecek, eğitim alacak stajyer ve çırak aramaktayız. Yine ortaklarımızın mühendis, yazılımcı, işletmeci v.b alanlarda meslek sahibi olan evlatlarını tecrübe aramaksızın istihdam ederek Kızılırmak'ı gelecek dönemlerde yönetecek kadroları gene kendi içimizden yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (ADVERTORİAL)