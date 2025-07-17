Arca Çorum FK, 2025–2026 sezonunda Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine bilet satış sürecini başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kombine bilet satışları iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşama, 2024–2025 sezonunda kombine sahibi olan taraftarlara özel olarak düzenlenen yenileme dönemi olacak. Bu özel dönem 17 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da sona erecek. Yenileme döneminde kombine alacak taraftarlara %10 oranında indirim uygulanacak. Ancak bu dönemde alınan kombineler başka kişilere transfer edilemeyecek.

Yenileme dönemine özel kombine fiyatları ise şöyle belirlendi:

VIP C: 22.500 TL

VIP A-B-E: 9.000 TL

Kapalı Sol: 3.150 TL

Genel satış dönemi ise 19 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Bu dönemde alınacak kombineler, sezon boyunca 10 defaya kadar transfer edilebilecek.

Genel satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

VIP C: 25.000 TL

VIP A-B-E: 10.000 TL

Kapalı Sol: 3.500 TL

Kombine biletler; Passo.com.tr internet sitesi, Passo mobil uygulaması ve Çorum Merkez Hürriyet Parkı’nda bulunan Passolig gişesi üzerinden satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, kombinelerin sadece Çorum FK logolu Passolig kart sahiplerine satılacağı vurgulandı. Kombine sahibi olabilmek için taraftarların E-Bilet süresini 31 Mayıs 2026’ya kadar uzatmaları ve T.C. kimlik numaralarının kartla eşleştirilmiş olması gerekecek. Her taraftar yalnızca 1 adet kombine bilet satın alabilecek.

Çorum FK yönetimi, yeni sezonda da kırmızı-siyahlı taraftarları tribünleri doldurmaya ve takımlarına destek olmaya davet etti.